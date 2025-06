Pertjajah Luhur bevestigt koers en rol in nieuwe regeringscoalitie

Pertjajah Luhur heeft tijdens een recente partijraad haar koers voor de komende regeringsperiode bevestigd. Partijvoorzitter Paul Somohardjo benadrukte in zijn toespraak dat, ondanks druk van tegenstanders om de afspraken met de Nationale Democratische Partij (NDP) te verbreken, de partij zich aan haar woord zal houden. “Onze partij is gebouwd op principes. Loyaliteit en betrouwbaarheid zijn voor ons geen loze woorden,” verklaarde Somohardjo.

Tijdens de goed bezochte vergadering werd bevestigd dat Pertjajah Luhur verantwoordelijk zal zijn voor de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Defensie. Dit zijn belangrijke verantwoordelijkheden die de partij met volledige inzet zal dragen, in dienst van het volk.

Politiek leider Bronto Somohardjo bedankte de aanwezigen voor hun inzet tijdens de verkiezingscampagne en verklaarde: “Het resultaat is niet wat we hadden gehoopt, maar precies wat Allah heeft beschikt. Wij nemen dit met dankbaarheid aan.” Hij benadrukte dat opgeven niet in zijn bloed zit en dat de partij grondig zal evalueren, leren, en sterker zal terugkomen. “Wij gaan grondig evalueren, leren, en sterker terugkomen. Dit was deel 1 – en wij sluiten dat af met nederigheid en geloof. Deel 2 begint met de plicht om in de regering te strijden voor een eerlijker Suriname.”

De partijstructuren hebben unaniem goedkeuring gegeven voor deelname aan de nieuwe regeringscoalitie, waardoor Pertjajah Luhur met daadkracht en verantwoordelijkheid kan bijdragen aan goed bestuur en ontwikkeling, met het belang van het volk als hoogste prioriteit.