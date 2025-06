Schietincident bij Koffiekamp: Man raakt gewond

Een 37-jarige man, bekend als L.T., is vrijdag met een schotwond behandeld op de polikliniek

van de Medische Zending in Brownsweg. Volgens zijn verklaring was hij te voet onderweg van

het dorp Koffiekamp naar de goudmijn van het bedrijf ZiJin toen hij plotseling schoten hoorde.

L.T. zag twee bekende mannen die gericht op hem schoten. Hij vluchtte, maar werd in zijn been

getroffen door een kogel, wat een hevige pijn veroorzaakte. De verdachten, die gewapend waren

met vuurwapens, sloegen na het incident op de vlucht, aldus de politie.

Na een eerste behandeling op de polikliniek, vertrok L.T. op eigen gelegenheid naar de

Spoedeisende Hulp voor verdere medische verzorging. De politie onderzoekt het incident verder.