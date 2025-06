Controle van processen-verbaal in Wanica verloopt vlot, geen fraude geconstateerd

Bij de controle van de processen-verbaal (pv’s) in het district Wanica zijn veel fouten gecorrigeerd, maar er zijn geen onregelmatigheden of fraude geconstateerd. Dit meldt Bholanath Narain, voorzitter van het hoofdstembureau Wanica. Ook een delegatie van de Nationale Democratische Partij (NDP), onder leiding van Rabin Parmessar, bevestigt dat het proces inmiddels soepel verloopt in Wanica. Het district telt 148 stembureaus waar ruim 72.480 kiezers hun stem hebben uitgebracht, met een opkomst van 72,4%.

Het hoofdstembureau streeft ernaar de controle van de pv’s zondag af te ronden. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan wordt maandag als extra dag gebruikt. Narain geeft aan dat hij van plan is om woensdag of donderdag de openbare zitting te houden.

“Er zijn veel onnauwkeurigheden geconstateerd, maar tot nu toe geen misstanden of significante verschillen,” zegt Narain. “Wel is er zeer slordig gewerkt door een aantal stembureauleden.”

Wat betreft de eerder gemelde verdwijning van 225 blanco stembiljetten van stembureau 333 in Lelydorp, meldt Narain dat de zaak is opgelost. Na telling van alle blanco stembiljetten in Wanica bleken de vermiste exemplaren niet meegenomen door het stembureau, maar achtergebleven in een doos op het commissariaat.

De voorzitter van stembureau 333 is opgelucht dat haar naam is gezuiverd. Ze heeft meerdere keren opgetreden als stembureaulid en voorzitter, en verklaarde blij te zijn dat het onderzoek, geleid door de politie, haar reputatie heeft hersteld. Alle vermiste biljetten zijn terecht.

Het hoofdstembureau doet er alles aan om het proces zo snel mogelijk af te ronden. Eventuele resterende stembureaus worden later op zondag opnieuw gecontroleerd. Als blijkt dat het werk te omvangrijk is, moet uiterlijk maandag alles zijn afgerond.

De NDP houdt dag en nacht waarnemers bij het commissariaat. Volgens Vijay Chotkan, die de coördinatie heeft, zijn partijleden actief aanwezig bij de hercontroles van de stembureaus en tekenen zij ook de presentielijsten bij de politie, waardoor duidelijk is dat zij ook namens de partij de wacht houden. “Wij laten niets aan het toeval over en hebben na sluitingstijd zes personen op het complex,” aldus Chotkan.