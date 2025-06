Verdeling van posities in nieuwe regeercoalitie afgerond

De verdeling van posities tussen de zes politieke partijen die een intentieverklaring hebben ondertekend om een regeercoalitie te vormen, is voltooid. Zondagavond zal de samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend, nadat de partijleiders hun interne structuren hebben geraadpleegd. Volgens bronnen van Starnieuws zal er een nieuw ministerie van Energie (Oil & Gas) worden opgericht, terwijl het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal blijven bestaan. Het totale aantal ministeries blijft 17, maar er zal een clustering plaatsvinden van enkele bestaande departementen.

Jennifer Simons, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), bereidt zich voor op het presidentschap. De zes partijen hebben samen een tweederdemeerderheid in De Nationale Assemblee, wat voldoende is om zowel de president als de vicepresident te kiezen. Later vandaag zal het congres van de Nationale Partij Suriname (NPS) beslissen of partijvoorzitter Gregory Rusland de nieuwe vicepresident wordt.

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) blijft streven naar het voorzitterschap van De Nationale Assemblee. De partij houdt een spoedcongres om het resultaat te bespreken. Volgens partijvoorzitter Ronnie Brunswijk heeft de ABOP, met net zoveel zetels als de NPS, ook recht op het voorzitterschap van de Assemblee. De partij heeft echter het vicevoorzitterschap aangeboden gekregen. De ABOP voert aan dat zij volgens de voorlopige uitslagen meer stemmen heeft behaald dan de NPS.

Initiële afspraken waren gemaakt tussen de NDP, NPS, Pertjajah Luhur (PL), de BEP, en A20, die samen goed zijn voor 28 zetels. De drie belangrijkste functies – president, vicepresident en voorzitter van de Assemblee – waren al verdeeld. De ABOP is later toegetreden tot de coalitie. De functie van parlementsvoorzitter zal worden ingevuld door Ashwin Adhin, ondervoorzitter van de NDP.