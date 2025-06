NPS Voorzitter Gregory Rusland pleit voor coalitie met NDP in het belang van Suriname

Tijdens een dankdienst van de Nationale Partij Suriname (NPS) op zaterdagavond benadrukte voorzitter Gregory Rusland het belang van het vormen van een coalitie en regering met de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens Rusland is deze samenwerking cruciaal voor het grotere belang van het land. Hij reageerde indirect op uitspraken van erevoorzitter en oud-president Ronald Venetiaan, die eerder op radio ABC de intentieverklaring en mogelijke coalitie met de NDP fel had bekritiseerd. Venetiaan’s bezwaar was met name gericht tegen samenwerking met de NDP vanwege de Decembermoorden in 1982 en het streven naar amnestie voor de daders van deze misdaden.

Rusland sprak voor het aankomende congres van de NPS, dat op zondag werd gehouden. Tijdens dit congres zou hij verslag doen van de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie en regering, die worden geleid door de NDP. De NDP heeft, volgens de voorlopige verkiezingsuitslag, de meeste zetels (18) behaald. Andere partijen die betrokken zijn bij de gesprekken zijn de NPS, ABOP, BEP, A20 en de Pertjajah Luhur. Het congres zal beslissen of de voorgenomen samenwerking met de NDP wordt goedgekeurd.

Rusland benadrukte dat besluiten binnen de NPS democratisch worden genomen en gerespecteerd moeten worden. “Je zit in een democratische partij; die partij is niet van jou,” zei hij. Hij riep alle NPS-leden op om zich achter het besluit van de partijstructuren te scharen en zich als echte partijleden te gedragen. “De NPS heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land in deze cruciale fase,” zei hij tegen zijn partijgenoten. Hij erkende dat de NPS hard had gewerkt, maar niet het gewenste resultaat had behaald bij de verkiezingen. “Toch zien we dat de NPS in een goede positie is terechtgekomen.”

Rusland legde uit dat hij in 2015, toen de NDP 26 zetels behaalde en de NPS niet nodig had, door toenmalig NDP-voorzitter Desi Bouterse werd benaderd om een coalitie en regering te vormen. Destijds kon de NPS “the sky was the limit” eisen, en andere partijen stonden te springen om zo’n aanbod. Rusland gaf toen aan dat hij het voorstel zou voorleggen aan de structuren van de NPS, maar hij wist op voorhand dat de NPS onder de toenmalige omstandigheden niet akkoord zou gaan met samenwerking met de NDP. Hij besloot uiteindelijk de partijstructuren niet te raadplegen en af te zien van een coalitie met de NDP.

De partijvoorzitter vroeg zijn leden wie er nu in de oppositie wil gaan zitten, waarop bleek dat de NPS’ers daar weinig voor voelden. Volgens Rusland zijn er op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag twee opties: samenwerken met de VHP of met de NDP. “Kiezen voor de VHP zit er niet in. Het is dezelfde president en dezelfde vicepresident die we de afgelopen vijf jaar hebben gehad. Hoe gaan wij ons daarbij aansluiten, terwijl we twee jaar geleden uit die coalitie zijn gestapt? Na no wan wroko toch?” zei hij. Rusland stelde te weten waar de NPS vandaan komt. “Ik als voorzitter ken mijn verantwoordelijkheden binnen de NPS en wij zullen onder geen enkele omstandigheid bepaalde zaken accepteren. Onze principes blijven overeind, zoals altijd het geval is geweest.”

Rusland sloot af met de opmerking dat de situatie in de afgelopen tien jaar is veranderd en dat de mensen die betrokken waren bij de misdaden in 1982 zijn veroordeeld en sommigen zijn overleden. “Dit land gaat voor – Suriname gaat boven alles. Zoals de geestelijke heeft gezegd: zet uw wrok aan de kant. Laten we kijken naar de toekomst van onze kinderen, de toekomst van het land.” Volgens Rusland geldt: wanneer de voorgenomen samenwerking met de NDP niet blijkt te werken, weet de NDP wat te doen – en zal dat ook doen.