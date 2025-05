Uitspraak verwacht in zaak rond verdwijning van Rishi Parmesar

Over een paar weken doet de rechter uitspraak in de opmerkelijke zaak rond de verdwijning van

de 48-jarige Rishi Parmesar uit Hoofddorp, die in Suriname spoorloos verdween.

Het Openbaar Ministerie in Nederland is ervan overtuigd dat de verdachte, de 51-jarige

Biswanand ‘Romeo’ B. uit Den Haag, verantwoordelijk is voor zijn dood, ondanks dat er nooit

een lichaam is gevonden. Begin deze week eiste justitie een celstraf van 18 jaar voor moord.

De zaak begon eind 2022, toen Parmesar plotseling verdween. Hij zou vanuit Paramaribo

terugvliegen naar Nederland, maar verscheen nooit op de luchthaven. Zijn familie sloeg alarm en

wendde zich tot de Nederlandse politie. In samenwerking met de Surinaamse autoriteiten startte

een intensief onderzoek.

De zoektocht leidde naar Lelydorp, waar het slachtoffer meerdere panden bezat.

Beveiligingsbeelden bevestigden dat de verdachte op de dag van de verdwijning ruim een uur op

het terrein aanwezig was. In een van de woningen werden bloedsporen van het slachtoffer

gevonden. Getuigen meldden bovendien dat zij een doordringende bloedgeur hadden

waargenomen op de locatie.

Volgens het OM is de verdachte niet alleen gewelddadig te werk gegaan, maar heeft hij ook

geprobeerd sporen uit te wissen. Hij zou kort na de verdwijning de achterbank van zijn auto

hebben vervangen en online hebben gezocht naar hoeveel as overblijft na een crematie. Ook is

vastgesteld dat hij kort voor de vermissing de zus van het slachtoffer heeft bedreigd.

De verdachte heeft bekend, maar beweert dat het om een noodlottig ongeval ging. Volgens hem

liep een financieel conflict met het slachtoffer uit de hand, waarbij hij de man slechts een duw

gaf, waarna deze ongelukkig viel en overleed. Uit angst zou hij het lichaam vervolgens in de

Surinamerivier hebben gegooid.

Het Openbaar Ministerie gelooft dit verhaal niet en houdt vast aan moord met voorbedachten

rade. De rechtbank zal naar verwachting binnen enkele weken uitspraak doen.