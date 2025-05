Akkoord bereikt voor opruiming huisvuil in district Para

De Federatie van Para Plantages (FPP) heeft, in goed overleg met de ondernemers

verantwoordelijk voor de vuilophaal in het district Para, een akkoord bereikt over de aanpak van

het huisvuil dat al ruim twee weken niet is opgehaald. Het district kampt al jaren met problemen

rondom de afvalinzameling.

Herhaaldelijk ontving de overheid de financiële middelen voor de ondernemers pas na maanden,

wat tot irritaties leidde. Volgens het bereikte akkoord zal het afval in de plantages en enkele

andere delen van het district voortaan wekelijks worden opgehaald.

De brandstofkosten die tijdens deze operatie worden gemaakt, zullen via donaties door het

bestuur worden vergoed aan de betrokken ondernemers. De opruimactie neemt drie werkdagen in

beslag en vindt plaats van donderdag 30 mei tot en met maandag 2 juni 2025.

Het ophaalschema is als volgt:

Datum Locatie

Vrijdag 30 mei Meursweg tot aan de Palissadeweg

Zaterdag 31 mei Meursweg tot aan Zanderij

Maandag 2 juni Omgeving Paranam

De FPP en de besturen van de betrokken plantages doen een dringend beroep op alle bewoners

om hun volledige medewerking te verlenen, zodat dit project succesvol kan worden uitgevoerd.