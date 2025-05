Evaluatie van veiligheidsoperatie tijdens verkiezingen 2025

De Commissie Veiligheid Verkiezingen 2025 van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft op

dinsdag 27 mei een evaluatiebijeenkomst gehouden met het Joint Operations Center (JOC). Deze

multidisciplinaire operatie werd uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Leger (NL), het

Korps Brandweer Suriname (KBS), het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en andere

veiligheidsactoren.

Het JOC had als doel de veiligheid, rust en orde voor, tijdens en na de verkiezingen van zondag

25 mei 2025 landelijk te waarborgen. Tijdens de evaluatie werd vastgesteld dat er snel en

effectief is gereageerd op meldingen en dat de samenwerking tussen de betrokken diensten als

slagvaardig en constructief is ervaren.

Volgens de voorzitter van de commissie, commissaris van politie Orlando Jacott, heeft het JOC

een belangrijke bijdrage geleverd aan het overwegend rustige en veilige verloop van de

verkiezingsdag. Hij sprak zijn dank uit aan alle deelnemende veiligheidsdiensten en benadrukte

dat de gezamenlijke inzet cruciaal is geweest voor het succes van de operatie.

Tijdens de bijeenkomst werden enkele logistieke aandachtspunten besproken die meegenomen

zullen worden voor toekomstige operaties. De commissie blikt terug op een gecoördineerde inzet

waarin samenwerking en voorbereiding centraal stonden.