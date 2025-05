Politieke verhoudingen worden zichtbaar: ABOP schuift op, NDP vergroot voorsprong

Met inmiddels 265.131 van de 270.861 uitgebrachte stemmen geteld (peildatum: woensdagavond 28 mei om 21.00 uur), beginnen de contouren van de verkiezingsuitslag in Suriname steeds duidelijker te worden. Hoewel de verdeling van de zetels vooralsnog ongewijzigd blijft, zijn er enkele opmerkelijke verschuivingen in het aantal stemmen per partij en kandidaat.

De NDP blijft stevig aan kop met 90.432 stemmen en vergroot daarmee haar voorsprong op de VHP, die tot nu toe 84.301 stemmen behaalde. Het verschil tussen beide partijen bedraagt nu 6.131 stemmen.

Een opvallende ontwikkeling is de opmars van de ABOP onder leiding van Ronnie Brunswijk. De partij heeft de NPS ingehaald en staat met 31.111 stemmen nu op de derde plaats, tegenover 30.029 stemmen voor de NPS. Deze verschuiving bevestigt de groeiende positie van de ABOP in het nationale politieke landschap.

Op individueel niveau blijft VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi de populairste kandidaat met 44.468 stemmen, gevolgd door Jennifer Simons van de NDP met 40.043 stemmen. Ronnie Brunswijk is nu opgeklommen naar de derde plek met 18.756 stemmen, waarmee hij Ashwin Adhin (18.591 stemmen) net voorbij is gegaan.

Er resten nog opkomsten van 13 stembureaus en uitslagen van 19 bureaus. Hoewel de definitieve resultaten nog moeten volgen, schetsen de huidige cijfers al een helder beeld van de verschuivende politieke machtsverhoudingen in Suriname.