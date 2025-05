Twee scholieren betrapt op gluurgedrag bij meisjestoilet Mulo-school

Twee leerlingen van een technische school in Suriname zijn dinsdag tijdelijk aangehouden door de politie van bureau Flora, nadat zij op heterdaad betrapt werden op gluurgedrag bij het meisjestoilet van een Mulo-school.

Een alerte leerkracht van de Mulo-school werd door haar leerlingen geïnformeerd over verdachte gedragingen achter het toiletgebouw. De meldende leerlingen hadden gezien hoe twee jongens via de sierstenen in de muur naar binnen probeerden te kijken.

Toen de leerkracht poolshoogte nam, trof zij de jongens inderdaad aan terwijl zij het toilet bespiedden. Bij confrontatie reageerden de scholieren brutaal en negeerden zij haar verzoek om te vertrekken. In plaats daarvan kozen ze ervoor over de schutting te springen en verscholen zich vervolgens onder een boom op het terrein.

De politie werd direct ingeschakeld en arriveerde snel ter plaatse. De jongens werden onder de boom aangetroffen, aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Daar kregen zij een ernstige waarschuwing voor hun ongepaste gedrag.

Na de vermaning zijn beide scholieren heengezonden. Hun ouders zijn op de hoogte gebracht van het incident en de ontoelaatbare gedragingen van hun zonen.