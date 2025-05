Jeffrey Spalburg keert terug met indringende Keti Koti Conference

Cabaretier Jeffrey Spalburg trekt dit jaar opnieuw door het land met de tweede editie van de Keti Koti Conference – een bijzondere theaterervaring die humor, muziek en maatschappelijke bewustwording op unieke wijze combineert. De voorstelling staat stil bij het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

Van 5 juni tot en met 1 juli doet de tour verschillende steden aan, waaronder Tilburg en Den Haag. Spalburg, medeoprichter van de succesvolle comedyshow FATU, brengt een mix van cabaret, spoken word, muziek, videokunst en historische reflectie. Samen met DJ Phantom en VJ Bikkel zorgt hij voor een voorstelling die het publiek aan het lachen maakt én aan het denken zet.

De Keti Koti Conference is méér dan theater; het is een krachtig cultureel statement. Thema’s als racisme, ongelijkheid, herstel en verbondenheid worden op een toegankelijke maar confronterende manier belicht.

De tour opent op 5 juni in Schouwburg Tilburg en eindigt symbolisch op 1 juli – de nationale Keti Koti-herdenkingsdag – in Theater Dakota in Den Haag. De term Keti Koti, uit het Sranantongo, betekent “gebroken ketenen” en herinnert aan de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. In Suriname moesten voormalige slaven echter nog tien jaar doorwerken onder staatstoezicht; pas in 1873 waren zij daadwerkelijk vrij.

Volgens Spalburg is er nog altijd veel onbekendheid rond deze geschiedenis:

“Wie het verleden niet kent, blijft in herhaling vallen,” zegt hij. “Deze conference wil niet alleen kennis overdragen, maar ook gemeenschappen met elkaar verbinden – en dat op een manier die binnenkomt.”

De voorstelling creëert ruimte voor emotie, ontmoeting en dialoog, en laat zien hoe cabaret als middel kan dienen tegen onwetendheid en verdeeldheid. Spalburg slaagt er wederom in om bruggen te slaan – tussen heden en verleden, tussen kunst en bewustzijn.