Safe City-camera’s in Suriname krijgen extra bescherming met betonblokken

In het kader van het Safe City Project zijn op verschillende locaties in Suriname betonnen blokken geplaatst rondom de cameramasten. Deze maatregel is bedoeld om de infrastructuur extra te beschermen.

Volgens de overheid moeten de betonblokken schade aan de palen beperken in het geval van een aanrijding. De maatregel maakt deel uit van bredere inspanningen om het cameranetwerk duurzaam en effectief te houden.

Het Safe City Project heeft als doel de veiligheid en leefbaarheid in het land te verbeteren met behulp van geavanceerde technologie. De camera’s ondersteunen de opsporing van strafbare feiten en dragen bij aan beter toezicht in de openbare ruimte.

Recent is ook in het district Nickerie gestart met de installatie van in totaal 66 camera’s. Deze worden strategisch geplaatst op diverse locaties als onderdeel van Safe City Project 3, om ook daar het veiligheidsgevoel van burgers te versterken en criminaliteit beter te kunnen bestrijden.