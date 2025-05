Politie onderzoekt verdwijning van 225 stembiljetten in Wanica

De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft het onderzoek overgenomen naar de mysterieuze verdwijning van 225 stembiljetten bij stembureau 333 in Wanica. Dit stembureau was ondergebracht in de Johannes Vrolijkschool te Lelydorp, waar ook president Chan Santokhi op 25 mei zijn stem uitbracht.

De voorzitter van het hoofdstembureau Wanica, Bholanath Narain, bevestigde dat de hertelling van dit specifieke stembureau onmiddellijk is stilgelegd zodra de onregelmatigheid werd vastgesteld. De ontdekking vond plaats in aanwezigheid van leden van het stembureau, vertegenwoordigers van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de politie.

Volgens Narain is er direct aangifte gedaan bij de politie en is de voorzitter van het betrokken stembureau reeds verhoord. Inmiddels is de zaak officieel overgedragen aan de afdeling Fraude. Vandaag worden ook de overige leden van het stembureau gehoord om vast te stellen wanneer en hoe de biljetten verdwenen zijn.

De vermiste biljetten waren op de verkiezingsdag zelf niet opnieuw geteld, omdat het volgens de voorzitter van het stembureau al bijna 07:00 uur was en het stemproces moest beginnen. “De avond vóór de stemming was alles nog in orde,” aldus Narain. Of het gaat om blanco of reeds ingevulde biljetten is nog onduidelijk; dat moet het onderzoek uitwijzen.

In het district Wanica zijn de autoriteiten inmiddels gestart met hertellingen vanwege onduidelijkheden in diverse processen-verbaal en turflijsten. Gisteren werden drie stembureaus herzien; op donderdag en vrijdag staan telkens drie hertellingen per dag gepland. In het weekend zullen vier stembureaus per dag aan de beurt komen. De werkzaamheden zijn arbeidsintensief en vereisen nauwkeurige controle.

Ondanks dat de verkiezingen inmiddels vier dagen achter de rug zijn, zijn zelfs de officieuze uitslagen nog niet volledig bekend. Voor meer dan tien stembureaus – voornamelijk uit Paramaribo – ontbreken nog gegevens. De digitale infrastructuur om via tablets resultaten te verzenden, heeft gefaald. Veel stembureauleden bleken onvoldoende vertrouwd met het systeem, wat tot aanzienlijke vertragingen heeft geleid.