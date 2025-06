Aanhouding na ontvoering en misbruik van minderjarig meisje in Suriname

Op 24 mei werd een 14-jarig meisje in Suriname van huis meegenomen door de 20-jarige A.B.,

die haar seksueel heeft misbruikt. Na zijn strafbare handelingen liet hij het slachtoffer achter

nabij het crematieoord Uitkijk.

De ouders van het meisje deden op dezelfde dag aangifte van vermissing. Pas op maandag 26

mei werd ze aangetroffen nabij de genoemde locatie. Het meisje weigerde aanvankelijk de naam

van de verdachte te noemen.

Uiteindelijk onthulde ze de gebeurtenissen, waarna de 20-jarige A.B. woensdag onmiddellijk

door de Surinaamse politie werd aangehouden.

Volgens de verdachte heeft hij misbruik gemaakt van de situatie van het minderjarige kind. Hij

erkende seks met haar te hebben gehad.

De ouders van het slachtoffer waren op de dag van de vermissing niet thuis. De verdachte zou

het slachtoffer naar zijn woning hebben gebracht, waar ook zijn ouders niet aanwezig waren.

Hij hield het slachtoffer twee dagen bij zich en heeft haar daarna afgezet bij Uitkijk. Uiteindelijk

werd het slachtoffer teruggevonden. De politie heeft haar uitgebreid verhoord.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is A.B. in verzekering gesteld. Het

slachtoffer is intussen weer bij haar ouders.