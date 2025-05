Juridische bezwaren tegen kandidatuur Jenny Simons voor presidentschap Suriname

Advocaat Gerard Spong heeft kritiek geuit op de geschiktheid van Jenny Simons als kandidaat

voor het presidentschap van Suriname. Volgens Spong voldoet Simons niet aan een essentiële

voorwaarde voor het presidentschap, namelijk dat de kandidaat geen handelingen heeft verricht

die in strijd zijn met de Grondwet.

Spong, die bekend staat om zijn inzet voor de nabestaanden in het 8 Decemberproces, hecht

weinig waarde aan de voordracht van Simons. Hij verwijst naar haar rol bij de aanname van de

Gewijzigde Amnestiewet in 2012, toen zij voorzitter was van De Nationale Assemblee. Deze wet

is later door het Constitutioneel Hof in strijd met de Grondwet en mensenrechtenverdragen

verklaard.

De eed die een president aflegt, omvat een belofte om de Grondwet te eerbiedigen. Spong

betoogt dat Simons, door haar betrokkenheid bij de totstandkoming van deze wet, niet aan deze

voorwaarde voldoet. In een interview met Radio ABC stelt hij dat Simons’ medewerking aan de

wet, die later ongrondwettelijk werd verklaard, haar ongeschikt maakt voor het presidentschap.

Spong erkent wel dat er ruimte is voor discussie, aangezien de uitspraak van het Constitutioneel

Hof pas na de invoering van de wet kwam. Op het moment van aanname was er formeel geen

sprake van strijdigheid met de Grondwet. Desalniettemin beschouwt Spong de wet als

ondeugdelijk, omdat deze Desi Bouterse en anderen beschermde tegen vervolging door justitie.

Volgens Spong toont Simons hiermee een dubieus normen- en waardenpatroon, wat haar

ongeschikt maakt voor het presidentschap van Suriname.