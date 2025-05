Hofwijks (A20) voorzichtig positief over coalitievorming: “Beleid boven postjes”

Curtis Hofwijks, kandidaat-lid van De Nationale Assemblee namens de politieke combinatie

A20, heeft zich voorzichtig positief uitgelaten over de aanstaande coalitievorming waarbij de

NDP mogelijk de leiding neemt. In een interview met ABC TV gaf hij aan liever een

samenwerking tussen de NDP en de VHP te hebben gezien om de politieke polarisatie in

Suriname te verminderen.

“Maar als dat niet mogelijk is, dan moet het maar zo,” aldus Hofwijks.

Een alternatieve coalitie met de VHP aan het roer zou volgens hem slechts op 33 zetels

uitkomen, wat hij als politiek onwerkbaar beschouwt.

Hoewel hij openstaat voor de nieuwe politieke realiteit, plaatste Hofwijks ook enkele

kanttekeningen bij mogelijke coalitiepartners, met name de ABOP en PL. “Er zijn nog veel

zaken die verantwoord moeten worden,” aldus Hofwijks, die in het verleden een uitgesproken

criticus was van het beleid onder de regering-Bouterse. Toch benadrukte hij dat hij destijds ook

stelde dat de president het voordeel van de twijfel verdiende.

“Vrouwen bekijken zaken vaak anders”

Met de mogelijke benoeming van Jenny Simons als president, spreekt Hofwijks zijn hoop uit dat

dit tot een nieuwe bestuurscultuur zal leiden. “Vrouwen bekijken zaken vaak anders, en dat kan

in het voordeel van het land werken,” aldus het A20-lid.

Hofwijks toonde zich tevreden dat A20 een zetel in de Assemblee heeft veroverd. Hij noemt het

een juiste beslissing van zijn partij, de PRO, om deel te nemen aan de combinatie. Zijn

belangrijkste prioriteit in het parlement: de strijd tegen corruptie.

“Er moet een einde komen aan het graaien uit de overheidspot. Ook het bevoordelen van

vrienden en familie moet stoppen.”

Ten aanzien van de coalitieonderhandelingen pleit Hofwijks voor een inhoudelijke benadering.

“Die moeten niet beginnen met het verdelen van ministeries. De beleidsprioriteiten moeten eerst

worden vastgesteld, evenals de begrotingsverdeling. Het moet helder zijn welk bedrag waar

naartoe gaat.”