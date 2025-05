Bejaarde vrouw (78) slachtoffer van gewapende woningoverval aan Veldhuizenlaan

Een 78-jarige vrouw is dinsdagavond slachtoffer geworden van een gewelddadige

woningoverval aan de Veldhuizenlaan. De dader drong haar woning binnen en dwong haar onder

bedreiging haar sieraden af te staan. Ook werd een kluis buitgemaakt, waarin zich waardevolle

bezittingen en persoonlijke documenten bevonden.

Volgens de politie raakte de vrouw fysiek niet gewond, maar is ze ernstig getraumatiseerd door

het incident. De dader wist na de overval te ontkomen in een gereedstaande auto, zo blijkt uit het

eerste buurtonderzoek. Getuigen verklaren dat er mogelijk een handlanger op de uitkijk stond in

de directe omgeving van de woning.

De politie is een onderzoek gestart en roept buurtbewoners op zich te melden als zij iets

verdachts hebben gezien of over camerabeelden beschikken. Ook wordt nagegaan of er mogelijk

verband is met eerdere soortgelijke incidenten in de regio.