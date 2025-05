FPSO ONE GUYANA afgemeerd: Yellowtail-project versterkt Guyana’s positie alsolieproducent

Het Yellowtail-project, het vierde grote olieontwikkelingsproject binnen het door Exxon geleide

Stabroek-blok voor de kust van Guyana, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Op 5 mei 2025 werd

met succes het drijvende productie-, opslag- en overslagschip (FPSO) ONE GUYANA

afgemeerd, zo maakte leverancier SBM Offshore bekend via LinkedIn.

De afmeeroperatie, uitgevoerd minder dan drie weken na aankomst van het schip vanuit

Singapore, markeert een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Guyana’s olie-industrie.

Met een maximale productiecapaciteit van 250.000 vaten ruwe olie per dag is Yellowtail de

grootste FPSO die tot nu toe in het Stabroek-blok is ingezet. Hiermee stijgt Guyana’s totale

olieproductiecapaciteit naar meer dan 900.000 vaten per dag, een verdrievoudiging ten opzichte

van het niveau van drie jaar geleden.

De installatie van het schip werd gecoördineerd door de Normand Installer en omvatte een

complex afmeersysteem met 20 lijnen. SBM Offshore prees de efficiënte samenwerking tussen

sleepboten, veiligheidsteams en andere operationele partners die de snelle en veilige afronding

van de operatie mogelijk maakten.

Het Yellowtail-project is onderdeel van een grootschalige investeringsreeks in het Stabroek-blok,

geëxploiteerd door een consortium bestaande uit ExxonMobil (45%), Hess (30%) en CNOOC

(25%). Zes projecten zijn inmiddels goedgekeurd, met plannen voor in totaal tien olievelden.

Twee nieuwe FPSO’s, elk met een capaciteit van 250.000 vaten per dag, staan gepland voor 2026

en 2028. Mogelijke uitbreidingen richting gas- en condensaatproductie worden onderzocht met

het oog op lancering tussen 2029 en 2030.

Politieke context: verkiezingen naderen in tijdperk van olie-inkomsten

De economische groei van Guyana vindt plaats in een politiek beladen periode. President Irfaan

Ali kondigde onlangs aan dat het land op 1 september 2025 algemene en regionale verkiezingen

zal houden. Het zijn de eerste verkiezingen sinds Guyana in 2022 begon met het ontvangen van

olie-inkomsten, en zullen gelden als lakmoesproef voor het beleid van de huidige regering.

De vorige verkiezingen, in 2020, werden overschaduwd door juridische disputen en

beschuldigingen van fraude, waardoor de uitslag pas na vijf maanden werd bevestigd. De

regerende People’s Progressive Party Civic (PPP/C) beschikt momenteel over een kleine

parlementaire meerderheid en steunt Ali voor een tweede termijn.

Aan de oppositiezijde overwegen A Partnership for National Unity (APNU) en de Alliance for

Change (AFC) opnieuw een gezamenlijk front, maar er is nog geen definitieve samenwerking

aangekondigd. Opvallend is ook de kandidatuur van zakenman Azruddin Mohamed, die vorig

jaar door de Verenigde Staten werd gesanctioneerd wegens belastingfraude en omkoping.

Hoewel Guyanese wetgeving geen ruimte biedt voor onafhankelijke kandidaten, heeft Mohamed

laten doorschemeren dat hij binnenkort zijn eigen politieke partij zal oprichten.

Ook kleinere partijen als A New and United Guyana (ANUG) en het VIGILENT Political

Action Committee (VPAC) zullen deelnemen aan de verkiezingen, waarmee een breed politiek

spectrum zich opmaakt voor een beladen verkiezingsjaar.