Hoofdstembureau Wanica ontkent geruchten over verdwenen stemkisten

De voorzitter van het hoofdstembureau Wanica, Bholanath Narain, heeft stellig ontkend dat

stembureauvoorzitters stemkisten met stembiljetten mee naar huis zouden hebben genomen. In

een reactie tegenover Starnieuws noemt hij dergelijke geruchten onjuist en schadelijk. “Dat zou

tegen de wet zijn. Alle stemkisten zijn volgens protocol ingeleverd bij het hoofdstembureau op

het districtscommissariaat,” aldus Narain. “Als dat niet het geval zou zijn geweest, zou de politie

ook betrokken zijn geweest bij het overtreden van de kieswet – dat is uitgesloten.”

De ontkenning komt op een moment dat er verhoogde publieke aandacht is voor het verloop van

de verkiezingstellingen in Wanica. In het district worden wegens onregelmatigheden in de

processen-verbaal (pv’s) dagelijks meerdere stembureaus opnieuw geteld. Volgens Narain zijn

veel pv’s onvolledig of bevatten ze foutieve cijfers. In sommige gevallen ontbreken zelfs

handtekeningen van de stembureauleden.

Woensdag werden onder andere de stemmen van stembureau 404 in Kwarasan opnieuw geteld.

Daarbij bleek dat de NDP op ressortraadsniveau 20 stemmen minder kreeg dan eerder was

gerapporteerd. “Wanneer bij controle blijkt dat de pv’s niet overeenkomen met de turflijsten, en

de stembureauleden er samen niet uitkomen, dan is hertelling noodzakelijk,” legt Narain uit.

De hertellingen worden volgens een strak schema uitgevoerd. Vandaag staan stembureaus 314,

315 (Kwarasan) en 398 (De Nieuwe Grond) op de planning. Donderdag volgen de bureaus 307,

309 (De Nieuwe Grond) en 409 (Kwarasan). Vrijdag zijn stembureaus 303, 321 (De Nieuwe

Grond) en 341 (Lelydorp) aan de beurt. Op zaterdag worden de resterende bureaus bekeken.

Verder ontstond dinsdag verwarring toen lege dozen van stembureau 324, waarin eerder

stembiljetten waren vervoerd, achtergelaten werden op een schoollocatie. Bij aankomst troffen

leerkrachten en leerlingen de dozen aan. Narain benadrukt dat deze dozen géén stembiljetten

bevatten. “Na de telling worden de biljetten zorgvuldig opgeborgen in verzegelde kisten en direct

naar het hoofdstembureau gebracht,” verzekert hij. De achtergebleven transportdozen zijn

inmiddels opgehaald onder politietoezicht.

Narain roept op tot kalmte en vertrouwen in het proces. “We begrijpen de bezorgdheid van

burgers en partijen, maar de tellingen gebeuren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en

onder toezicht van alle bevoegde instanties.”