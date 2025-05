NDP uit zorgen over trage voortgang bij hoofdstembureau Paramaribo

Een delegatie van de Nationale Democratische Partij (NDP), onder leiding van parlementariër

Rabin Parmessar, heeft dinsdag felle kritiek geuit op het trage verloop van de werkzaamheden bij

het hoofdstembureau Paramaribo. Volgens Parmessar zijn er te veel onnodige vertragingen in de

controle van de processen-verbaal (pv’s), waardoor de spanningen onder politieke partijen

toenemen.

Hoewel de werkzaamheden om 10.00 uur zouden worden hervat, constateerde de NDP-delegatie

dat er ruim een uur later nog geen enkele activiteit zichtbaar was. “We staan hier en zien gewoon

niets gebeuren,” aldus Parmessar, die zijn ongenoegen over de gang van zaken inmiddels ook

heeft gedeeld met het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

Parmessar erkent dat de controle extra tijd kost vanwege het hoge aantal fouten in de pv’s, vooral

afkomstig uit het kiesdistrict Paramaribo Noordoost. “Maar dat is precies het gevolg van een

gebrek aan transparantie. We hebben eerder aangegeven dat politieke partijen betrokken moesten

worden bij de selectie van stembureaupersoneel, maar dat is niet gebeurd,” stelt hij.

Volgens de NDP-leider is er een duidelijke structurele tekortkoming in de voorbereiding van het

verkiezingsproces. Meer dan 400 personeelsleden meldden zich voorafgaand aan de

verkiezingen af, wat leidde tot last-minute invallers zonder voldoende training. “Dat zie je nu

terug in de kwaliteit van het werk en de trage afhandeling,” benadrukt Parmessar.

Hoewel hij begrip toont voor de noodzaak van zorgvuldige controle, pleit hij voor een

efficiëntere aanpak. “Waarom werken we niet met meerdere teams in ploegen? Dan kunnen we

sneller resultaten boeken zonder af te doen aan de integriteit van het proces.”

De NDP roept de verkiezingsautoriteiten op om met spoed orde op zaken te stellen. Parmessar

waarschuwt dat hoe langer de tellingen en controles aanslepen, hoe groter het publieke

wantrouwen wordt. “Iedere dag vertraging schaadt het vertrouwen in de democratie. Dat moeten

we koste wat kost vermijden.”