Cedric T. ontvangt gevangenisstraf voor drugssmokkel

De kantonrechter heeft Cedric T. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden,

waarvan zeven maanden voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest en een proeftijd van twee

jaar. Daarnaast moet hij een geldboete van SRD 3000 betalen, met een subsidiaire hechtenis van

één maand bij niet-betaling. Het vonnis omvat ook de vernietiging van de in beslag genomen

drugs.

De zaak begon op de ochtend van 27 juni vorig jaar, toen een verdacht pakket werd onderschept

op de Johan Adolf Pengel International Airport (JAP). Tijdens een routinecontrole van

postpakketten ontdekten douanemedewerkers een pakket met versnaperingen en vruchten in

azijn. In potten manja op azijn vonden ze een witte substantie, verpakt in zeventien plastic

zakjes. Een narco-test bevestigde dat het om 322 gram cocaïne ging.

De verzenddocumenten toonden aan dat het pakket was verzonden onder de naam van Cedric T.

Hij werd enkele maanden later gearresteerd en bekende tijdens het verhoor dat hij het pakket had

samengesteld en verzonden naar zijn neef Harvey in Rotterdam.

Cedric verklaarde dat hij de drugs had ontvangen van een onbekende Boslandcreoolse man, met

wie zijn neef hem in contact had gebracht. Harvey zou momenteel in Duitsland verblijven.

Cedric ontkende dat hij de cocaïne in het zuurgoed had geplaatst, maar gaf toe dat hij het

transport had geregeld en wist dat het om drugs ging. Voor deze dienst zou hij tussen de 2500 en

3000 euro ontvangen. Hij gebruikte zijn eigen ID-kaart en een oud telefoonnummer voor de

verzendpapieren.

Tijdens de zitting gaf Cedric toe dat hij zich bewust was van de strafbaarheid van zijn daden en

smeekte de rechter om genade. Hij verklaarde dat hij drie maanden achter was met zijn huur,

schulden moest aflossen en voor zijn kinderen wilde zorgen. “Ik had niet gedacht dat het zover

zou komen,” zei hij tegen de magistraat.

De rechter was echter onvermurwbaar en baseerde het vonnis op het bewijs en de bekentenis.

Cedric zal zijn straf gedeeltelijk moeten uitzitten, tenzij hij voldoet aan de voorwaarden die hem

zijn opgelegd.