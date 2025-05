Politieke partijen zetten eerste stap naar nieuwe coalitie: intentieverklaring ondertekend

In het licht van de voorlopige verkiezingsuitslagen en de gedeelde wil om de nationale

uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, hebben zes politieke partijen – NDP, NPS, BEP, ABOP,

A-20 en de PL – een intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring, die dinsdag is ondertekend

in hotel Marriott, vormt de basis voor de vorming van een nieuwe regering voor de regeerperiode

2025–2030.

De intentieverklaring markeert een belangrijk moment in het politieke proces. De ondertekenaars

verbinden zich ertoe om samen te werken aan het opstellen van een regeerakkoord waarin de

gezamenlijke beleidsprioriteiten verder worden uitgewerkt.

De verklaring stelt het versterken van goed bestuur, transparantie en verantwoording in het

openbaar bestuur als hoogste prioriteit. Daarnaast onderstrepen de partijen hun gezamenlijke

inzet om corruptie in al haar vormen te signaleren, te bestrijden en te voorkomen. Er is

afgesproken dat er concrete beleidsmaatregelen zullen worden ontwikkeld en uitgevoerd om

corruptie structureel aan te pakken en het vertrouwen van de samenleving in de overheid te

herstellen.

Deze eerste stap richting regeringsvorming geeft blijk van een gezamenlijke politieke

verantwoordelijkheid om het land effectief en integer te besturen in de komende regeerperiode.