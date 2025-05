Hertelling van stembusresultaten in Suriname: Een Overzicht van de Ontwikkelingen”

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft hertellingen gelast van de stembusresultaten in de

districten Wanica en Nickerie, naar aanleiding van geconstateerde en gerapporteerde fouten.

Maandagavond is begonnen met de hertelling van de resultaten van 16 stembureaus in Nickerie,

en vanmorgen is ook de hertelling in Wanica gestart.

Bij de hertelling moeten verschillende partijen aanwezig zijn, waaronder de voorzitters en leden

van het stembureau, leden van het OKB, het Centraal Hoofdstembureau (CHS), de politie en

andere waarnemers.

Tijdens de drie stappen controle op een hoofdstembureau, bleek maandag al dat er verschillende

ernstige fouten zijn gemaakt, zowel cijfermatig als bij de verplichte administratieve verwerking

van de telling. Bij meerdere hoofdstembureaus hebben politieke partijen hun beklag gedaan en

informatie overhandigd die zij zelf hebben bijgehouden. Hieruit bleek dat de telling van het

stembureau niet overeenkwam met de gegevens die partijwaarnemers zelf hadden genoteerd. De

turfformulieren van de partijen werden vergeleken met de officiële turfformulieren van de

stembureaus.

Maandag bleek ook dat de gegevens van enkele tientallen stembureaus nog niet waren verwerkt.

De controlewerkzaamheden op de hoofdstembureaus verlopen traag, mede omdat het personeel

dat hiervoor is aangetrokken overwegend nieuw is en ervaring mist. Op het hoofdstembureau in

Wanica, waar Starnieuws aanwezig was, werd waargenomen dat leden van het OKB

herhaaldelijk bijsturende instructies moesten geven aan het personeel dat belast is met de

controles.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de hertelling van de resultaten van bepaalde stembureaus en

de verwerking van de nog niet verwerkte stembureaus het landelijke beeld van het aantal

stemmen per politieke partij zal beïnvloeden.