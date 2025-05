Het potentieel van de euro als wereldwijde valuta: Een Visie van Christine Lagarde”

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft benadrukt dat de euro

het potentieel heeft om een volwaardig alternatief te worden voor de Amerikaanse dollar, mits

Europese overheden bereid zijn om de financiële en veiligheidsstructuren van het continent te

versterken. Tijdens een toespraak aan de Hertie School in Berlijn, wees Lagarde op het

kantelpunt waar de wereldeconomie en het geopolitieke landschap zich momenteel bevinden.

Lagarde stelde dat de voortdurende veranderingen een “mondiaal euromoment” kunnen creëren.

Ze benadrukte dat de euro zijn invloed zal moeten verdienen, in plaats van deze automatisch te

verkrijgen. Volgens haar verliezen wereldwijde beleggers het vertrouwen in de Amerikaanse

dollar vanwege grillig economisch beleid vanuit Washington. Hoewel het aandeel van de dollar

in de wereldwijde valutareserves is gedaald tot 58%, blijft deze dominant, terwijl de euro rond de

20% blijft steken.

Lagarde pleitte voor diepere Europese integratie, met name via een meer liquide kapitaalmarkt,

een steviger juridisch kader en een nauwere koppeling van economische macht aan geopolitieke

veiligheid. Ze benadrukte dat investeerders niet alleen economische stabiliteit zoeken, maar ook

militaire zekerheid. “Ze investeren in regio’s die ook veiligheidsgaranties bieden,” zei ze.

De ECB-president stelde voor om de euro de standaardvaluta te maken voor internationale

handelstransacties, ondersteund door nieuwe handelsverdragen, efficiëntere

grensoverschrijdende betalingen en ruimere liquiditeitslijnen vanuit de ECB. Echter, binnen de

eurozone blijven de kapitaalmarkten gefragmenteerd en ontbreekt het aan brede, veilige en

liquide beleggingsopties.

Lagarde benadrukte dat gezamenlijke financiering van publieke goederen, zoals gezamenlijke

obligatie-uitgiften, een structurele oplossing zou kunnen bieden. Maar landen als Duitsland

verzetten zich hiertegen uit vrees voor gedeelde financiële risico’s. Als Europa echter bereid is

deze stappen te zetten, zouden de voordelen aanzienlijk zijn, aldus Lagarde. Een sterkere euro

zou leiden tot lagere financieringskosten, minder kwetsbaarheid voor wisselkoersschommelingen

en meer onafhankelijkheid van geopolitieke druk, zoals internationale sancties.