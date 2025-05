Gezin van vijf dakloos na verwoestende brand aan Ojamastraat

Een felle brand aan de Ojamastraat heeft vanmorgen een gezin van vijf personen dakloos

gemaakt. De brand brak uit terwijl de bewoners zich nog in de woning bevonden.

Volgens de eerste informatie zou het vuur zijn ontstaan bij een matras die door nog onbekende

oorzaak vlam vatte. Binnen korte tijd stond het huis volledig in lichterlaaie. Alarmerende

buurtbewoners schakelden direct de hulpdiensten in. De brandweer was snel ter plaatse, maar

kon niet voorkomen dat de woning volledig uitbrandde.

Het gezin kon zich gelukkig op tijd in veiligheid brengen. Er vielen geen gewonden, maar de

schade is groot: het gezin is al hun persoonlijke bezittingen kwijt en zit momenteel zonder

onderdak.

De brandweer is gestart met een onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand.