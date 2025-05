Laatste stemgegevens nog niet volledig verwerkt: onzekerheid over definitieve uitslag blijft bestaan

Hoewel een groot deel van de stemmen inmiddels is geteld, ontbreken nog altijd de resultaten

van ongeveer 40 stembureaus op het verkiezingsdashboard van het ministerie van Binnenlandse

Zaken. Daarnaast moeten de opkomstcijfers van 27 stembureaus nog worden ingevoerd. Volgens

schattingen gaat het in totaal om circa 20.000 stemmen.

Tijdens een persconferentie vanmiddag gaf Previen Ramadhin, voorzitter van de IT-Commissie

Verkiezingen, aan dat de verkiezingsresultaten daardoor nog kunnen wijzigen. In meerdere

districten is bovendien verzocht om hertellingen van de stemmen.

Ondanks het voorlopige karakter van de telling, benadrukte Ramadhin dat de officieuze

resultaten wel degelijk hun waarde hebben bewezen. Op basis daarvan is al begonnen met de

vorming van een coalitie. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de NDP, NPS, ABOP,

Pertjajah Luhur, BEP en A20 is in voorbereiding. Volgens de voorlopige telling beschikken deze

partijen gezamenlijk over 34 zetels.

De processen-verbaal van de ontbrekende stembureaus worden nog verwacht. Zodra deze zijn

ontvangen, zullen de bijbehorende gegevens alsnog ingevoerd worden. Daarna stopt de

actualisering van het dashboard. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld door

het Centraal Hoofdstembureau en vervolgens beoordeeld door het Onafhankelijk Kiesbureau, dat

bepaalt of deze uitslag bindend is.

Volgens Ramadhin heeft de trage aanlevering van gegevens onder andere te maken met

technische uitdagingen. Niet alle stembureauleden bleken goed overweg te kunnen met de

tablets. Daarnaast was er door personeelsuitval op het laatste moment onvoldoende tijd om

iedereen adequaat te trainen.