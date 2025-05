Drukte bij ministerie GBB door uitgifte van bereidverklaringen

Het was maandagochtend opvallend druk bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

(GBB). Tientallen mensen verzamelden zich om hun bereidverklaring persoonlijk in ontvangst te

nemen. De redenen voor de toeloop verschilden per persoon, maar de gemeenschappelijke factor

was het belang dat velen hechten aan het tijdig verkrijgen van hun documenten.

“Ik ben gebeld om mijn bereidverklaring op te halen,” vertelde een van de aanvragers terwijl hij

in de lange rij stond. Een andere aanwezige gaf aan dat ze zich meldde bij het ministerie omdat

ze bij een eerdere uitreikingsmoment, gehouden in de Congreshal, niet aanwezig kon zijn.

Een vrouw in de rij liet weten dat zij haar beschikking zo snel mogelijk wilde ontvangen, uit

vrees dat ze anders zou achterlopen of misgrijpen. “Dalijk mi yere dati mi a presi moro dan mi e

bigin kon,” zei ze bezorgd.

Volgens Ragheni Ganesh, assistent Grondzaken bij het Kabinet van de President, betreft het

voornamelijk personen die eerder niet in de gelegenheid waren hun documenten op te halen

tijdens de officiële uitreikmomenten. “Die mensen zijn nu hier,” aldus Ganesh. De groep bestaat

uit burgers afkomstig uit verschillende districten, waaronder Commewijne, Saramacca, Wanica,

Para en omliggende gebieden.

Het ministerie verwacht de komende dagen nog meer mensen te ontvangen, naarmate de

achterstand in de distributie van de bereidverklaringen wordt ingehaald.