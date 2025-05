Hertellingen in Wanica: geen onregelmatigheden met stemkisten, wel fouten in processen-verbaal

De voorzitter van het hoofdstembureau Wanica, Bholanath Narain, ontkent stellig geruchten dat

stemkisten met stembiljetten door stembureauvoorzitters mee naar huis zouden zijn genomen.

“Dat zou tegen de wet zijn. Alle stemkisten zijn ingeleverd bij het hoofdstembureau op het

districtscommissariaat,” benadrukte Narain. “Bovendien zou in dat geval ook de politie

betrokken zijn geweest bij een wetsovertreding, en dat is niet het geval.”

In het district Wanica is momenteel een hertelling van stemmen gaande, die loopt tot en met

vrijdag. Ook op zaterdag zal worden doorgeteld. Aanleiding voor de hertellingen zijn de vele

fouten die geconstateerd zijn in de processen-verbaal (pv’s). Volgens Narain kloppen veel cijfers

en gegevens niet en ontbreken op sommige pv’s zelfs handtekeningen.

Op dinsdag is om 9.00 uur gestart met de telling van stembureau 404 uit Kwarasan. Later op de

dag volgde de telling van de biljetten voor de ressortraden. Daarbij bleek dat de NDP op

ressortraadsniveau 20 stemmen minder had dan eerder was geregistreerd.

Narain legt uit dat wanneer blijkt dat de gegevens in de pv’s niet overeenkomen met de

turflijsten, en de leden van het stembureau onderling geen duidelijkheid kunnen verkrijgen,

wordt overgegaan tot hertelling.

Voor vandaag staan de hertellingen gepland van stembureau 314 en 315 in ressort Kwarasan, en

stembureau 398 in ressort De Nieuwe Grond. De tellingen starten om 9.00 uur.

Op donderdag worden de stembureaus 307 en 309 (De Nieuwe Grond) en 409 (Kwarasan)

opnieuw geteld. Vrijdag volgen de bureaus 303 en 321 (De Nieuwe Grond) en 341 in ressort

Lelydorp.

Opvallend was het incident bij stembureau 324, waar lege dozen die gebruikt waren voor het

transport van stembiljetten, per abuis waren achtergelaten op een school. Leerkrachten en

leerlingen troffen de dozen dinsdag aan bij aankomst. Narain benadrukt dat het slechts om lege

transportdozen ging. “De stembiljetten worden na telling gevouwen in een stemkist en

vervolgens direct vervoerd naar het hoofdstembureau.” De achtergelaten dozen zijn inmiddels

opgehaald, onder begeleiding van politie en verkiezingsautoriteiten