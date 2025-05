Coalitie op drift: Hebben we niets geleerd van het verleden?

Vanavond lijkt de Surinaamse politieke arena een verrassende wending te nemen: de ABOP van Ronnie Brunswijk zal samen met de NDP, NPS, Pertjajah Luhur, BEP en A20 een intentieverklaring ondertekenen voor coalitievorming. Met deze onverwachte zet stijgt de potentiële coalitie naar 34 zetels. De VHP blijft voorlopig als enige partij in de oppositie achter. Maar voordat er handtekeningen worden gezet in het Marriott Hotel, is een waarschuwing op zijn plaats.

De vraag die op ieders lippen zou moeten liggen is: weten de partijen waarmee ze in zee gaan? Zijn ze werkelijk vergeten wat zich afspeelde tijdens de regering Bouterse-Ameerali? Destijds moest de Pertjajah Luhur, toen ook deel van de coalitie, voortijdig het veld ruimen — zonder pardon uit de regering gewerkt. De geschiedenis leert ons dat politieke loyaliteit in Suriname vaak van korte duur is, en dat strategisch opportunisme eerder regel dan uitzondering is.

Het is zorgwekkend dat juist nu, op basis van officieuze uitslagen, partijen zich hals over kop binden aan een samenwerking waarvan de betrouwbaarheid op z’n minst discutabel is. Een coalitie bouwen is niet alleen een rekensom van zetels, maar vraagt ook om stabiliteit, vertrouwen en wederzijds respect. Waar zijn de garanties dat wat in het verleden gebeurde, zich niet zal herhalen?

Als deze coalitie inderdaad gestalte krijgt, rust er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de deelnemende partijen. Ze moeten waken voor herhaling. Een regering vormen is één ding; een regering vasthouden op basis van vertrouwen en consistentie is iets anders. Politieke partners mogen niet als pionnen van het bord worden geveegd wanneer de machtsverhoudingen veranderen of persoonlijke belangen gaan wringen.

De handtekening van vanavond moet geen blanco cheque zijn voor herhaling van oude fouten. Wanbeleid, machtsmisbruik en het marginaliseren van coalitiepartners mogen geen plaats meer hebben in de nieuwe politieke realiteit. Want wie vandaag gemakkelijk wegkijkt van het verleden, loopt morgen het risico zelf aan de kant geschoven te worden.

Laat deze waarschuwing klinken vóór de inkt op het papier droog is.

Kensmil, Timothie