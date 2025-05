Ramdin draagt BIBIS over aan Mathoera en vertrekt naar OAS-topfunctie

Minister Albert R. Ramdin heeft op maandag 26 mei officieel het ministerie van Buitenlandse

Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) overgedragen aan

waarnemend minister Krishnakoemarie Mathoera. De overdracht markeert zijn vertrek uit de

Surinaamse regering, in verband met zijn aanstelling als secretaris-generaal van de Organisatie

van Amerikaanse Staten (OAS).

President Chandrikapersad Santokhi ging op zondag 25 mei akkoord met het ontslagverzoek van

Ramdin, die eerder op 10 maart unaniem werd verkozen tot hoogste functionaris van de OAS

voor de periode 2025–2030. Hij volgt de Uruguayaan Luis Almagro op, wiens termijn op 25 mei

afliep.

Tijdens de ceremonie op het ministerie werden de lopende beleidsdossiers en geplande

activiteiten tot 16 juli 2025 overgedragen aan minister Mathoera. Ramdin, die op de dag van zijn

ontslag nog deelnam aan de verkiezingen door zijn stem uit te brengen, benadrukte het belang

van continuïteit in het buitenlands beleid.

Op dinsdag 27 mei reist Ramdin af naar Washington D.C., waar het hoofdkantoor van de OAS

gevestigd is. Zijn officiële installatie vindt plaats op 30 mei, tijdens een bijzondere zitting van de

Permanente Raad.

Met het vertrek van Ramdin krijgt Suriname voor het eerst een landgenoot in deze prominente

internationale functie, die van grote betekenis is voor het multilaterale diplomatieke verkeer in

het westelijk halfrond.