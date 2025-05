Villa Zapakara viert culturele diversiteit met creatieve dag voor jongeren

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Culturele Diversiteit organiseerde Villa Zapakara op

zaterdag 24 mei een feestelijk en educatief evenement, waarbij culturele uitwisseling en

onderlinge verbondenheid centraal stonden. Ongeveer 75 kinderen en jongeren, waaronder 45 uit

diverse tehuizen, namen deel aan een gevarieerd programma vol workshops, kunst en cultuur.

De deelnemers dompelden zich onder in verschillende Surinaamse cultuurvormen. Zo leerden zij

over de Marroncultuur via een energieke Awasa-dansworkshop, experimenteerden met Javaanse

batiktechnieken, boetseerden dierenfiguren in inheemse stijl en bedrukten hun eigen stoffen

tasjes met zeefdruk.

Voor de oudere jongeren bood het ZapLab een verdiepend programma rond thema’s als identiteit

en culturele expressie, waarbij zij met behulp van animatie en technologie hun creativiteit

konden verkennen.

Een bijzonder moment van de dag was de gezamenlijke muurschildering, geïnspireerd op het

bekende gedicht Wan Bon van Dobru. Het kleurrijke kunstwerk staat symbool voor de boodschap

van de dag: ‘eenheid in diversiteit’.

Villa Zapakara streeft ernaar kinderen op een speelse manier in contact te brengen met elkaars

cultuur, als bijdrage aan een inclusieve samenleving. Het evenement werd mede mogelijk

gemaakt door steun van de Alcoa Foundation.