NDP opnieuw dominant in Coronie: meerderheid op alle vier stembureaus

Volgens NDP-parlementariër Remi Tarnadi heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) bij de

verkiezingen van 25 mei opnieuw de meerderheid van stemmen behaald in het district Coronie.

Op alle vier de stembureaus in het zogenoemde kokosdistrict kwam de partij als winnaar uit de

bus.

Bij de vorige verkiezingen in 2020, toen het oude kiesstelsel nog van kracht was, wist de NDP

eveneens beide zetels in Coronie te bemachtigen. Ook dit jaar blijft de partij de dominante

politieke kracht in het district.

Coronie telt in totaal 2.067 geregistreerde kiezers, verdeeld over vier stembureaus — het kleinste

aantal in het land. Volgens voorlopige cijfers van het online verkiezingsdashboard bracht 71,6

procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uit, wat neerkomt op 1.474 stemmers. Daarvan

werden 17 stemmen ongeldig verklaard.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

NDP: 819 stemmen

NPS: 402 stemmen

VHP: 101 stemmen

De volledige uitslagen per stembureau, waaronder die van de Gerhardtschool, OS Totness, Tata

Colinschool en de Salemschool, worden binnenkort door het Onafhankelijk Kiesbureau openbaar

gemaakt zodra de verificatie is voltooid.

Met deze resultaten lijkt de NDP haar machtspositie in Coronie te behouden, ondanks de

wijziging in het kiesstelsel. De partij verwacht dan ook met vertrouwen de verdere tellingen en

zetelverdeling tegemoet te zien.