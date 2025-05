Twee arrestanten ontsnappen uit cellenhuis politiebureau Rijsdijk

Twee arrestanten zijn in de vroege ochtend van maandag 27 mei ontsnapt uit het cellenhuis van

het politiebureau Rijsdijk. Het gaat om de verdachten Diego Pinas en Demelsio Noordzee. De

omstandigheden van hun ontsnapping zijn vooralsnog onduidelijk.

De vermissing werd vastgesteld tijdens de reguliere ochtendcontrole bij de dienstoverdracht.

Toen bleek dat beide mannen niet langer in hun cel verbleven, sloegen agenten onmiddellijk

alarm. In reactie daarop is een grootschalige zoekactie op touw gezet. Meerdere politie-eenheden

zijn momenteel actief in de regio om de voortvluchtigen op te sporen.

De politie roept het publiek op alert te zijn en bij het zien van de verdachten direct contact op te

nemen met de autoriteiten. Tegelijkertijd is intern een onderzoek gestart naar hoe de ontsnapping

heeft kunnen plaatsvinden en of er sprake is geweest van nalatigheid of hulp van binnenuit.

De opsporing en heraanhouding van Pinas en Noordzee heeft momenteel de hoogste prioriteit

binnen het korps.