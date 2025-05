Jonge man verdrinkt bij poging tot oversteek ondergelopen brug in Sarakreek

In het Sarakreek-gebied in het district Brokopondo is zondag een tragisch ongeval gebeurd

waarbij de 22-jarige D.R. is omgekomen. De man verdween in het water toen hij probeerde een

door hevige regenval ondergelopen brug over te steken, nabij een goudwinningskamp in de

omgeving van Ston Kampoe.

Volgens een collega van het slachtoffer was D.R. op weg naar een winkel toen hij besloot de

brug over te steken. Door de aanhoudende regenval van de afgelopen dagen was het waterpeil

echter zo hoog gestegen dat de brug volledig onder water stond en onzichtbaar was. Tijdens de

poging raakte hij vermoedelijk uit balans en werd hij meegesleurd door de sterke stroming.

De politie van Brokopondo Centrum werd na de melding direct ingeschakeld en zette samen met

bewoners en medewerkers van het kamp een zoekactie op touw. Enkele uren later werd het

lichaam van de jongeman gevonden. Een arts stelde ter plaatse de dood officieel vast.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lichaam overgedragen aan de familie. De

politie doet verder onderzoek, maar houdt vooralsnog rekening met een noodlottig ongeval.