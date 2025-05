Socialistische Partij Venezuela behoudt ruime meerderheid in parlement na omstredenverkiezingen

De regerende socialistische partij van Venezuela heeft bij de parlementsverkiezingen van zondag

haar ruime meerderheid in de Nationale Vergadering behouden. Volgens de Nationale Kiesraad

(CNE) behaalde de partij van president Nicolás Maduro bijna 83% van de uitgebrachte stemmen.

De verkiezingen vonden plaats in een politiek gespannen klimaat, waarin de oppositie diep

verdeeld was. Meerdere prominente oppositieleiders riepen hun aanhang op om zich te

onthouden van stemming, als protest tegen de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen van

juli 2024. De oppositie beweert die verkiezingen te hebben gewonnen, maar volgens de

autoriteiten is Maduro herkozen.

Met de behaalde meerderheid behoudt de regeringspartij ook controle over invloedrijke

staatsorganen, zoals het openbaar ministerie en het hooggerechtshof, waarvan de leden worden

benoemd door het parlement.

De opkomst werd door rector Carlos Quintero van de CNE vastgesteld op 8,9 miljoen kiezers –

eenzelfde aantal als bij de parlementsverkiezingen van 2021. Van de ruim 21 miljoen

stemgerechtigden nam dus ongeveer 42% deel aan de verkiezingen.

Oppositiekandidaten wisten slechts één van de 24 gouverneurschappen te bemachtigen, een

duidelijke terugval ten opzichte van de vier die zij in 2021 nog wisten te winnen.