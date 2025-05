NDP draagt Jennifer Simons officieel voor als presidentskandidaat en richt vizier opregeringsverantwoordelijkheid

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft partijvoorzitter Jennifer Simons officieel

voorgedragen als presidentskandidaat. Dat besluit is genomen tijdens een vergadering van het

hoofdbestuur, bevestigt partijwoordvoerder Ricardo Panka. De partij zegt zich actief voor te

bereiden op het overnemen van het landsbestuur.

Volgens Panka worden er gesprekken gevoerd met andere partijen over de vorming van een

nieuwe regeringscoalitie. Hoewel hij geen bevestiging gaf over voorafgaand overleg met de

NPS, BEP en A20, doen geruchten de ronde dat er al vóór de verkiezingen contact is geweest

tussen deze partijen.

Op basis van de voorlopige verkiezingsuitslagen zou de NDP 26 zetels hebben behaald. De partij

verwacht dat dit aantal nog zal toenemen naarmate de resterende stemmen geteld worden.

Ook de VHP is momenteel in overleg met diverse partijen over mogelijke

samenwerkingsverbanden. Bronnen melden dat beide kampen al strategische scenario’s hadden

voorbereid voor de periode na de verkiezingen, die nu verder worden uitgewerkt. Ondertussen

zou ook het hoofdbestuur van de NPS in vergadering bijeen zijn geweest om de huidige politieke

situatie te bespreken.