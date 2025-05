Olieprijzen stijgen licht na verlenging van handelsdeadline door Trump

De wereldwijde olieprijzen zijn maandag licht gestegen, nadat de Amerikaanse president Donald

Trump heeft besloten de deadline voor handelsbesprekingen met de Europese Unie uit te stellen

tot 9 juli. Dit besluit verminderde de zorgen over mogelijke Amerikaanse importtarieven op

Europese goederen, die een rem zouden kunnen zetten op de mondiale economische groei.

De prijs van Brent-olie klom met 18 dollarcent (0,28%) naar $64,96 per vat, terwijl Amerikaanse

West Texas Intermediate (WTI) met 17 cent steeg naar $61,70 per vat.

“De verlenging van de deadline bood even wat ademruimte op de markten,” aldus marktanalist

Tony Sycamore van IG Markets. Hij benadrukte dat naast het handelsnieuws ook zorgen over het

Amerikaanse begrotingsbeleid invloed uitoefenen op het marktsentiment.

De olieprijzen kregen eind vorige week al een impuls door het uitblijven van concrete

vooruitgang in de nucleaire onderhandelingen tussen de VS en Iran. Hierdoor lijkt het aanbod

van extra Iraanse olie op korte termijn beperkt te blijven. Amerikaanse beleggers verzilverden

daarop hun posities voorafgaand aan het Memorial Day-weekend.

Daarnaast bleek uit nieuwe gegevens van Baker Hughes dat het aantal actieve Amerikaanse

boorplatforms met acht is afgenomen tot 465 – het laagste niveau sinds november 2021. De

afname weerspiegelt de impact van eerdere prijsdalingen op de investeringsbereidheid van

producenten.

Toch blijft de opwaartse ruimte voor olieprijzen beperkt. Marktkenners verwachten dat de

OPEC+, het samenwerkingsverband van OPEC-landen en bondgenoten, tijdens hun vergadering

volgende week mogelijk besluit om de productie in juli met nog eens 411.000 vaten per dag te

verhogen.

Suvro Sarkar, energie-expert bij DBS Bank, wees op de strategie van OPEC+ om de productie

sneller op te voeren, en noemde dat zelfs het begin van een “mini-olieprijzenoorlog”. “Elke

stijging van de olieprijs zou wel eens tijdelijk kunnen zijn, gezien de komende beslissingen

binnen OPEC+,” aldus Sarkar.

Volgens Reuters overweegt de alliantie om de resterende vrijwillige productieverlaging van 2,2

miljoen vaten per dag voor eind oktober volledig terug te draaien. In april, mei en juni werd al

circa 1 miljoen vaten per dag aan extra productie vrijgegeven.

Priyanka Sachdeva, marktanalist bij Phillip Nova, waarschuwt dat een combinatie van stijgend

aanbod en afzwakkende vraag – mede veroorzaakt door Trumps protectionistische koers – de

oliemarkt in de tweede helft van 2025 zou kunnen overspoelen. “Een perfecte storm voor

prijsdalingen lijkt zich te vormen,” aldus Sachdeva.