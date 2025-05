OKB corrigeert foutieve kiezersregistratie na melding uit Nickerie

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft snel gehandeld nadat een foutieve kiezersregistratie

werd gemeld door een inwoner van Nickerie. De betrokkene, mevrouw Cherryl William, bleek

onverwacht te zijn ingeschreven om te stemmen in het district Wanica, terwijl zij naar eigen

zeggen altijd in Nickerie heeft gewoond.

Spoedig onderzoek en correctie

Na publicatie van haar verhaal op Starnieuws stelde het OKB direct een onderzoek in. Voorzitter

Samseerali Sheikh-Alibaks verklaarde dat uit het onderzoek is gebleken dat er in 2020 een

administratieve verhuizing op naam van Cherryl Jeanefer William was geregistreerd. De

bijbehorende fysieke verhuisbiljetten konden echter niet worden teruggevonden in de

administratie.

“In het belang van het waarborgen van het kiesrecht van mevrouw William is in overleg met het

Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten haar registratie te corrigeren,” aldus Sheikh-

Alibaks. “Dit besluit is genomen zonder schuldvraag richting het Centraal Bureau voor

Burgerzaken (CBB) of mevrouw William zelf. Met haar instemming wordt zij opnieuw

geregistreerd in haar eigen ressort in Nickerie.”

Oproep tot controle van kiezerslijsten

Het OKB benadrukt naar aanleiding van dit voorval het belang van de wettelijke periode van

terinzagelegging van de kiezerslijsten. In deze periode kunnen alle kiesgerechtigden hun

persoonsgegevens controleren en eventuele fouten melden. Helaas blijkt uit de praktijk dat hier

onvoldoende gebruik van wordt gemaakt, waardoor onjuistheden vaak pas kort voor de

verkiezingen worden ontdekt.

“Deze zaak wordt meegenomen in de evaluatie van het verkiezingsproces,” zegt Sheikh-Alibaks.

“Het OKB blijft zich inzetten voor een zorgvuldige, transparante en toegankelijke uitvoering van

het kiesproces voor alle burgers.”