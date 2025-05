Verkeerde stembiljetten en stroomuitval teisteren verkiezingsdag in Marowijne

De verkiezingen in het district Marowijne zijn zondag op enkele locaties verstoord door administratieve fouten en technische problemen. Bij stembureau 539 in Albina hebben 32 kiezers hun stem uitgebracht op een verkeerd stembiljet. Volgens NDP-propagandist Nathalie van Genderen waren de biljetten voor de RR-kandidaten onjuist: in plaats van de juiste kandidaten voor Albina, betrof het biljetten bestemd voor Patamacca.

De fout werd vastgesteld nadat enkele kiezers alarm sloegen. Van Genderen meldt dat de voorzitter van het hoofdstembureau is opgeroepen om in te grijpen. De foutieve biljetten zijn daarop uit de roulatie gehaald. De betrokken kiezers zijn geïnformeerd dat de kwestie zal worden doorgeleid naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verdere instructies zal geven. Er is toegezegd dat er gezocht wordt naar een passende oplossing voor deze groep.

Tegelijkertijd kampen zeven andere stembureaus in Marowijne – genummerd 554, 556, 557, 558, 559, 560 en 561 – met aanhoudende stroomuitval. Hierdoor blijven de tellingen op het online verkiezingsdashboard op nul staan. De technische problemen bemoeilijken het verkrijgen van een actueel overzicht van de stemresultaten in het district.

Marowijne telt in totaal 29 stembureaus en 16.951 stemgerechtigden. Bij het opstellen van dit bericht hadden 2.596 inwoners hun stem uitgebracht, wat neerkomt op een opkomst van 15,3%. Hoewel er eerder op de dag sprake was van zware regenval, lijkt het weer inmiddels te verbeteren. Verschillende kiezers trotseren de omstandigheden alsnog om hun stem uit te brengen.

De verkiezingsdag wordt in Marowijne ook gekenmerkt door politieke campagne-activiteit. Een propagandist van de ABOP riep bij stembureau 539 op tot brede steun voor partijleider Ronnie Brunswijk. “Met alle plannen die hij heeft voor Marowijne, verdient hij een kans,” aldus de woordvoerder.

Andere burgers uitten hun zorgen over de sociaal-maatschappelijke situatie in het district. “Ik weet niet waar ik moet beginnen. Van onderwijs tot gezondheidszorg – alles moet eindelijk eens goed aangepakt worden. Er is geen toekomst voor de jeugd hier,” zegt een vrouw die in de rij staat bij een ander stembureau.

Ook andere partijen lieten zich horen. Een NPS-propagandist benadrukte dat zijn partij inzet op stabiliteit en vooruitgang. “Suriname moet terug naar rust. Veiligheid en goede gezondheidszorg moeten weer vanzelfsprekend worden,” stelt hij.

Volgens de laatste cijfers voert het district Nickerie de lijst aan met het hoogste opkomstpercentage: 26,2%. Commewijne volgt met 25,5%, en Wanica staat op de derde plaats met 24,7%.