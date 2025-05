Vlotte en vreedzame start van verkiezingsdag in Commewijne

In het district Commewijne is de verkiezingsdag zondag rustig en ordelijk van start gegaan. Met 42 stembureaus en 24.785 stemgerechtigden behoort Commewijne tot de grotere kiesdistricten van Suriname. Rond de middag had 23,2% van de kiezers – in totaal 5.763 personen – hun stem uitgebracht.

De vroege ochtend verliep in een gemoedelijke sfeer, geholpen door het koele weer. Bij verschillende stembureaus heerste een vreedzaam samenzijn tussen partijaanhangers. In Meerzorg wisselden partijleden dansend en met vrolijke leuzen elkaar af. De aanwezigheid van vlaggen van diverse partijen onderstreepte het evenwichtige karakter van de campagne in dit district.

Een oudere vrouw bij stembureau 507 sprak haar waardering uit voor de vreedzame gang van zaken. “Het is een sier voor het oog om te zien hoe respectvol alles verloopt,” zei ze terwijl ze in de rij stond om te stemmen.

Ook in andere delen van het district klonk een oproep tot bewust stemmen. Bij stembureau 533 in Margaretha spoorde een jonge kiezer zijn omgeving aan tot reflectie: “Kies bewust, anders zitten we vijf jaar met een strop! Stem, want dat is jouw recht in dit land.”

Bij de ingang van het stemlokaal hingen de vlaggen van de ABOP, VHP en KTPI vredig naast elkaar – een symbolisch beeld van politieke co-existentie in het district.

De verkiezingen verlopen vooralsnog rustig in Commewijne. De stembureaus zijn geopend tot 19.00 uur. Daarna begint de telling van de stemmen, waarvan de eerste resultaten later op de avond verwacht worden.