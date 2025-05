Santokhi: “Officiële verkiezingsuitslag bepaalt koers voor coalitievorming”

President Chandrikapersad Santokhi, tevens voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), benadrukt dat de officiële verkiezingsuitslag – die maandag wordt verwacht – het uitgangspunt zal vormen voor het bepalen van de toekomstige politieke koers en mogelijke coalitievormingen.

Op maandagochtend gaf Santokhi aan dat de uitslag als mandaat van het volk moet worden gezien, waarop alle deelnemende partijen hun strategie zullen baseren. “Je moet op een bepaald moment het resultaat als basis nemen. Dat is het officiële mandaat van het volk. Daarna kun je bekijken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking,” aldus de VHP-leider.

De VHP staat volgens Santokhi open voor elke vorm van samenwerking die nodig is om de ontwikkeling van Suriname voort te zetten. In aanloop naar deze verklaring had hij overleg met adviseurs en partijfunctionarissen. De partij hoopt haar regeringsverantwoordelijkheid in de komende vijf jaar voort te zetten.

Hoewel Santokhi had gerekend op het behoud van de twintig zetels die de VHP eerder bezat, blijft er nog een sprankje hoop bestaan. Tijdens het interview waren er nog zo’n 20.000 stemmen te tellen, voornamelijk uit Wanica en andere districten, wat mogelijk nog gunstige veranderingen voor de partij kan brengen.

Hij gaf aan dat de partij goede resultaten zag in districten als Nickerie, Wanica, Saramacca en Commewijne. “Alleen Paramaribo viel helaas tegen,” voegde hij eraan toe.

De VHP-voorzitter onthulde verder dat er al vóór de verkiezingen informele gesprekken zijn gevoerd met andere partijen over mogelijke coalitiescenario’s. “Die contacten zijn gelegd en zullen we nu verder intensiveren,” aldus Santokhi.