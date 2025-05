Stille nacht in partijcentrum ‘de Olifant’: VHP likt haar wonden na tegenvallende uitslag

In het partijcentrum van de VHP, ‘de Olifant’, heerst in de vroege ochtenduren een ingetogen sfeer. De voorlopige verkiezingsuitslagen zijn binnen, en het gewenste resultaat is uitgebleven. De hoop op een overtuigende overwinning maakt plaats voor stilte en berusting. Dat het om een nek-aan-nek race gaat, staat vast – maar een beslissende doorbraak bleef uit.

Ondervoorzitter Asis Gajadien toont zich realistisch over de uitkomst: “Als je twintig zetels hebt, hoop je die minstens vast te houden. Kennelijk heeft ons programma niet iedereen overtuigd.”

Tegen drie uur ‘s nachts loopt de zaal langzaam leeg. Het contrast met eerdere verkiezingsnachten is groot: er wordt geen feest gevierd. Opvallend is het ontbreken van alcohol. Waar bij eerdere gelegenheden partijkaders vaak zelf een fles meebrachten, blijft deze nu onaangeroerd. Alleen water en frisdrank worden geschonken.

In gesprekken klinkt voorzichtigheid. “Partijen zullen nu gesprekken voeren,” zegt een VHP-lid. “Zowel wij als de NDP zullen naar kleinere partijen kijken. We moeten afwachten wat eruit voortkomt.”

Een samenwerking tussen de twee grootste partijen – VHP en NDP – lijkt niet uitgesloten. Op de vraag of zo’n alliantie mogelijk is, volgt eerst stilte, dan een veelzeggende glimlach: “Alles is mogelijk.”

Intussen groeit de speculatie over het vervolgtraject. Aangezien geen enkele partij lijkt af te stevenen op een tweederdemeerderheid in De Nationale Assemblée, wordt de aandacht verschoven naar de Verenigde Volksvergadering, waar de uiteindelijke keuze voor de president gemaakt zal worden.

De komende dagen beloven politiek spannend te worden, met gesprekken achter de schermen en mogelijke nieuwe allianties in de maak.