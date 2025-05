Verkiezingszondag in het binnenland verloopt moeizaam maar gemoedelijk

In tegenstelling tot de vlotte gang van zaken in de kustvlakte, verloopt stemmen op deze verkiezingszondag in het binnenland van Suriname niet zonder obstakels. Naast de onvoorspelbare weersomstandigheden – zware regenbuien met tussenpozen – spelen ook logistieke en organisatorische problemen een rol.

In Sipaliwini begon het stemmen op stembureau 671 aanzienlijk later dan gepland. Het stembureaupersoneel arriveerde pas rond 09.00 uur, drie uur na de officiële openingstijd. De voorzitter van het bureau besloot daarop dat de stemming pas om 11.00 uur zou aanvangen. Of dit bureau langer openblijft om de verloren tijd in te halen, is nog niet bekendgemaakt.

In het Tapanahony-gebied moest een stembureau direct na opening alweer sluiten, omdat het personeel niet compleet was en het stemmateriaal nog onderweg bleek. In Boven-Suriname leidde de situatie tot spanningen bij de stembureaus 649 en 650. Daar wilden eerder stemmers anderen helpen bij het stemmen, wat leidde tot discussie over de geldigheid en ondersteuning bij het uitbrengen van stemmen.

Bij stembureau 599, gevestigd op de openbare school aan de Afobakaweg in Brokopondo, was het terrein door aanhoudende regen veranderd in een modderpoel. Ondanks het aangebrachte zand bleken voertuigen zich moeilijk te kunnen verplaatsen, wat de toegankelijkheid van het bureau aanzienlijk beperkte.

Toch is de sfeer op veel stemlocaties in het binnenland overwegend gemoedelijk en rustig. In Klaaskreek, bij stembureau 600, ontstond wel verwarring over hoe mensen met een beperking hun stem kunnen uitbrengen, wat wijst op een gebrek aan duidelijke communicatie en voorzieningen.

Hoewel de omstandigheden uitdagend zijn, tonen zowel kiezers als personeel in het binnenland veerkracht en betrokkenheid bij het democratisch proces.