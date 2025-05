Nickerie geeft goede indruk: Vlotte start en levendige verkiezingssfeer op verkiezingszondag

Op verkiezingszondag is in het meest westelijke district van Suriname, Nickerie – ook wel bekend als het rijstdistrict – een veelbelovende en ordelijke start gemaakt. Het district, dat vijf ressorten, 41 stembureaus en 23.639 stemgerechtigden telt, beleefde een soepel verlopen begin van de stemdag.

De voorbereidingen, zoals de distributie van het stemmateriaal, zijn zonder noemenswaardige problemen afgerond. Volgens de applicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken hadden in de vroege ochtenduren al meer dan 1.200 kiezers hun stem uitgebracht. Slechts bij stembureau 426 in het ressort Wageningen was er sprake van een korte vertraging van enkele minuten, die snel werd opgelost.

Het hoofdstembureau van Nickerie werd geprezen door zowel het Centraal Hoofdstembureau als het Onafhankelijk Kiesbureau voor de strakke organisatie en professionele uitvoering.

De verkiezingskoorts was duidelijk voelbaar in het district. Al vroeg op de dag trokken veel inwoners eropuit – sommigen uit nieuwsgierigheid, anderen om hun stemmoment vast te leggen met een selfie of familiefoto. De sfeer was levendig, met veel enthousiasme onder zowel de kiezers als de stembureauleden.

Met een vlotte en goed georganiseerde start op deze verkiezingszondag bevestigt Nickerie opnieuw zijn reputatie als voorbeeldig district tijdens verkiezingen.