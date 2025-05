Wanneer is een stembiljet geldig of ongeldig? Dit moet je weten als kiezer

Na het stemmen kan bij sommige kiezers twijfel ontstaan: heb ik wel op de juiste partij of kandidaat gestemd? Is het stembiljet correct ingevuld? Belangrijke vragen, want niet elk ingeleverd stembiljet wordt automatisch als geldig beschouwd.

Volgens het handboek voor stembureaus zijn er duidelijke richtlijnen over de beoordeling van stembiljetten. Het goede nieuws: bij twijfelgevallen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de intentie van de kiezer. Toch zijn er duidelijke grenzen. Een foutieve handeling die voortkomt uit een onjuiste of verwarrende intentie, kan een stembiljet ongeldig maken.

Voorbeeld van een ongeldig stembiljet:

Stel dat je bij het openen van het biljet het gezicht ziet van een kandidaat waarop je absoluut níét wilt stemmen. Uit frustratie krabbel je iets op diens afbeelding – je krast, tekent een snor of baard – en kleur je pas daarna het cirkeltje achter de naam van jouw voorkeurskandidaat in. Ondanks de uiteindelijke correcte stem, maakt de beschadiging en de toevoeging op het biljet het ongeldig. De intentie lijkt dan niet eenduidig meer.

Wat maakt een stembiljet ongeldig?

Zelf een biljet van huis meenemen: verboden.

Verkreukeling, vouwen, scheuren, gaatjes of andere beschadigingen.

Aantekeningen, tekeningen, stippen of lijnen op het biljet.

Geen enkele stem uitbrengen (geen enkel cirkeltje inkleuren).

Ontbreken van de officiële stempel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.



Tijdens de stemopneming kan het gebeuren dat leden van het stembureau het niet eens zijn over de geldigheid van een biljet. In dat geval wordt er binnen het stembureau gestemd. Komt er geen meerderheid uit die stemming (bij staking van stemmen), dan beslist de voorzitter van het stembureau.



Ga altijd zorgvuldig om met je stembiljet. Volg de instructies in het stemlokaal nauwkeurig en voorkom onbedoelde fouten. Jouw stem telt – maar alleen als het biljet aan de voorwaarden voldoet.