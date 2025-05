Verbindingsproblemen en datadrukte hinderen weergave opkomst op verkiezingszondagavond

Op verkiezingszondagavond kampt het digitale platform van e-gov met ernstige problemen bij de verwerking van opkomstgegevens. Door gebrekkige internetverbindingen ontvangen de systemen geen data van meer dan 80 stembureaus, waardoor het platform geen accuraat beeld kan geven van het daadwerkelijke opkomstpercentage.

Zelfs in delen van Paramaribo en Wanica lukt het niet om gegevens tijdig door te sturen naar het centrale systeem. Het tot nu toe weergegeven opkomstpercentage van 56% ligt daardoor aanzienlijk lager dan de werkelijke opkomst, die nog moet worden bijgesteld zodra alle data binnen zijn.

Preveen Ramadhin, directeur van e-gov en tevens voorzitter van de IT-Commissie Verkiezingen, bevestigt dat de problemen te wijten zijn aan instabiele verbindingen. Bovendien blijkt het platform moeite te hebben met het verwerken van het hoge dataverkeer.

Volgens Ramadhin wordt de capaciteit van het platform rond 19.00 uur opgeschaald, omdat er dan een grote toename in bezoekersaantallen wordt verwacht. Veel burgers zullen tegen die tijd proberen in te loggen om de eerste resultaten van de stemmen te volgen via de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ondanks de digitale haperingen blijft de verwachting dat de informatievoorziening zich later op de avond zal stabiliseren.