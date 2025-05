OKB onderzoekt weigeringen op stembureaus tijdens verkiezingen

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft gisteren, naar aanleiding van klachten en rapportages, onderzoek gedaan en vastgesteld dat op bepaalde stembureaus kiezers het stemmen werd geweigerd omdat zij niet voorkwamen in het digitale bestand op de tablets.

Voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks sprak deze handelswijze krachtig tegen en noemde deze “onkan en ongegrond.” Hij benadrukte dat elke stemgerechtigde burger die op de officiële kiezerslijst voorkwam, het grondwettelijk recht had om te stemmen. “De tablets dienden slechts als hulpmiddel,” stelde hij.

Het OKB riep de verkiezingsautoriteiten, in het bijzonder de stembureaus, hoofdstembureaus en het Centraal Hoofdstembureau, op om deze praktijk per direct te stoppen en te corrigeren. “De kiezerslijst was leidend,” aldus Sheikh-Alibaks.

Met betrekking tot speculaties over een mogelijke verlenging van de stemtijd stelde de OKB-voorzitter onomwonden: “Daarvan was absoluut geen sprake. De stemming eindigde, zoals wettelijk vastgelegd, om 19.00 uur. Alle kiezers die op dat tijdstip nog in de rij stonden, moesten alsnog in de gelegenheid worden gesteld om hun stem uit te brengen.”

Hij besluit met de oproep tot waakzaamheid: “De democratie was het fundament van onze samenleving. Het OKB bleef consequent de bewaker van de belangrijkste democratische pijlers in ons land. Wij zouden elk stadium van het stemproces nauwlettend in de gaten houden en te allen tijde fungeren als schildwacht van de democratie.”