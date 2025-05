Trump waarschuwt Poetin voor ‘ondergang van Rusland’ en bekritiseert ook Zelensky

Op zondagavond heeft voormalig president Donald Trump in scherpe bewoordingen uitgehaald naar de Russische president Vladimir Poetin. In een bericht op zijn platform Truth Social waarschuwde hij dat Poetins streven om heel Oekraïne in te lijven kan leiden tot “de ondergang van Rusland”. Hij noemde Poetin “compleet gek” en stelde dat er iets fundamenteels met hem is veranderd.

“Ik had altijd een goede relatie met Vladimir Poetin, maar er is iets met hem gebeurd. Hij is absoluut GEK geworden! Hij doodt onnodig veel mensen – en ik heb het niet alleen over soldaten,” aldus Trump. De uithaal volgde kort nadat hij tegenover journalisten zijn verbazing uitsprak over de toegenomen Russische bombardementen op Oekraïense steden, ondanks zijn eigen beweringen pogingen te hebben ondernomen tot een staakt-het-vuren.

Zelensky eveneens onder vuur

Trump richtte zijn kritiek niet alleen op Moskou. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky kreeg ervan langs. Volgens Trump werkt Zelensky’s communicatiestijl contraproductief. “Alles wat hij zegt veroorzaakt problemen. Ik vind het niet prettig en het moet stoppen,” verklaarde hij.

Zelensky had eerder op de dag scherpe kritiek geuit op de VS na een zware Russische luchtaanval in de nacht van zaterdag op zondag. Hij sprak van “de stilte van Amerika” in reactie op wat hij de zwaarste luchtaanval sinds 2022 noemde. Bij die aanval kwamen minstens twaalf mensen om het leven, waaronder drie kinderen. Rusland voerde diezelfde nacht opnieuw massale aanvallen uit met drones en raketten.

Duidelijke afstand tot het conflict

Trump, die herhaaldelijk heeft gezegd de oorlog te willen beëindigen zodra hij opnieuw verkozen wordt, benadrukte zondagavond opnieuw zijn afstand tot het conflict. “Deze oorlog was nooit begonnen als ik president was geweest,” stelde hij. “Dit is de oorlog van Zelensky, Poetin en Biden – niet van Trump. Ik probeer alleen de grote branden te blussen die zijn aangestoken door incompetentie en haat.”

De scherpe uitlatingen markeren een opvallende verschuiving in Trumps benadering van het Oekraïneconflict. Waar hij zich eerder vooral terughoudend opstelde ten aanzien van Amerikaanse betrokkenheid, klinkt nu ook felle kritiek richting zowel het Kremlin als Kiev. De internationale gemeenschap volgt de situatie met toenemende bezorgdheid, terwijl de spanningen tussen wereldmachten verder oplopen.