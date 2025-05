Saramacca stemde ordelijk op verkiezingszondag

In het district Saramacca was de verkiezingsdag ordelijk en stipt van start gegaan. Ondanks de regenval in de vroege ochtenduren heeft niets de voortgang van het stemproces kunnen belemmeren. Het district, met 24 stembureaus en 12.933 stemgerechtigden, beleefde een rustige maar gespannen verkiezingszondag.

Onder een bewolkte hemel reden veel inwoners door de straten om de stemming en organisatie van nabij te volgen. Tot dusver verliep alles gestructureerd en zonder incidenten.

De straten van Saramacca waren versierd met kleurrijke partijvlaggen van verschillende politieke groeperingen. Bij de stemlocaties waren partijleden actief aanwezig om kiezers te begeleiden. “Denk eraan, meneer, slechts één kruisje plaatsen hoor!” waarschuwde een jonge vrouw vriendelijk een kiezer bij het binnengaan van het stembureau.

Op het moment van rapportage hadden al 1.740 mensen hun stem uitgebracht. Alles wijst erop dat het een lange, maar veelbelovende verkiezingszondag werd in Saramacca.