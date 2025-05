Zware geweldsroof bij zinkplatenbedrijf: vier slachtoffers, eén ernstig gewond

Bij een gewelddadige overval op een zinkplatenbedrijf aan de Van ’t Hogerhuysstraat zijn vanochtend vier personen gewond geraakt, van wie één ernstig. Het zwaarst getroffen slachtoffer liep een gecompliceerde botbreuk op en is met spoed opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens het voorlopige politieonderzoek werd de eigenaar van het bedrijf overrompeld terwijl hij een ronde deed op het erf. Onder bedreiging van vuurwapens werd hij naar binnen gedwongen door gemaskerde daders die witte handschoenen droegen.

Binnen troffen de overvallers drie andere personen aan, die op dat moment lagen te slapen. Alle aanwezigen werden onder schot gehouden en op brute wijze mishandeld. De eigenaar liep striemen en blauwe plekken over zijn hele lichaam op. Zijn kamergenoot werd eveneens fysiek aangepakt. Een vrouwelijke werknemer kreeg slagen tegen haar hoofd en lichaam.

Het vierde slachtoffer werd bijzonder zwaar toegetakeld: hij werd tegen de vloer gesmeten en over de grond gesleept, wat resulteerde in een ernstige botbreuk. Hij is opgenomen voor medische behandeling.

De daders gingen ervandoor met een geldbedrag van 5.000 Amerikaanse dollar, 2.500 euro, een armband en een halsketting. Na de roof vluchtten zij in een gereedstaand voertuig in onbekende richting.

De politie is direct een onderzoek gestart en roept eventuele getuigen op zich te melden.